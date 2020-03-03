Лукашенко предложил Украине сотрудничество по поставкам нефти

МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский рынок, как и общеевропейский, относится к премиальным в плане поставок нефтепродуктов, и предложил Киеву сотрудничество, увязанное с поставками нефти на НПЗ в белорусском Мозыре по трубопроводу Одесса - Броды.
Белоруссия, в частности, продает бензин и дизельное топливо на Украину, в Польшу, в страны Балтии, но в январе она приостанавливала экспорт нефтепродуктов из-за временного прекращения поставок нефти из РФ на НПЗ республики. Спустя некоторое время эта приостановка была отменена.
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"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины, да и Европы - премиальный рынок. Я уже не говорю о внутреннем рынке, но это премиальный рынок. И южный, мозырский завод (НПЗ в Мозыре - ред.) производит качественный продукт, это я знаю от самих водителей в Украине, они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо", - заявил Лукашенко. Видео с его выступлением разместил во вторник телеграм-канал "Пул первого".
Как отметил Лукашенко, белорусская сторона очень ответственно себя ведет на украинском рынке. В связи с этим он отметил, что Минск и Киев могли бы договориться и "работать вместе" в плане поставок нефти в Белоруссию из альтернативных РФ источников, по трубопроводу Одесса - Броды, а Минск готов и далее поставлять украинцам свои нефтепродукты.
Говоря о втором белорусском НПЗ, расположенном в Новополоцке, Лукашенко отметил, что завод мог бы, помимо обеспечения внутреннего рынка, работать также со странами Балтии. "Мы можем полностью взять (этот рынок - ред.) и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика", - добавил он.
Москва и Минск с прошлого года не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Из-за разногласий и отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка сырья на них была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет разовых поставок компаниями группы "Сафмар".
На этом фоне Белоруссия активно ищет альтернативных поставщиков нефти, чтобы заместить поставки сырья из РФ. В качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Ранее белорусская сторона сообщала, что закупила на март через трейдеров два танкера российской нефти с перевалкой в порту литовской Клайпеды, а также начнет поставки в марте нефти через порт Одессы и далее по трубопроводу Одесса - Броды.
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