Лукашенко предложил Украине сотрудничество по поставкам нефти

МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский рынок, как и общеевропейский, относится к премиальным в плане поставок нефтепродуктов, и предложил Киеву сотрудничество, увязанное с поставками нефти на НПЗ в белорусском Мозыре по трубопроводу Одесса - Броды.

Белоруссия , в частности, продает бензин и дизельное топливо на Украину, в Польшу, в страны Балтии, но в январе она приостанавливала экспорт нефтепродуктов из-за временного прекращения поставок нефти из РФ на НПЗ республики. Спустя некоторое время эта приостановка была отменена.

"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины, да и Европы - премиальный рынок. Я уже не говорю о внутреннем рынке, но это премиальный рынок. И южный, мозырский завод (НПЗ в Мозыре - ред.) производит качественный продукт, это я знаю от самих водителей в Украине, они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо", - заявил Лукашенко. Видео с его выступлением разместил во вторник телеграм-канал "Пул первого"

Как отметил Лукашенко, белорусская сторона очень ответственно себя ведет на украинском рынке. В связи с этим он отметил, что Минск и Киев могли бы договориться и "работать вместе" в плане поставок нефти в Белоруссию из альтернативных РФ источников, по трубопроводу Одесса - Броды, а Минск готов и далее поставлять украинцам свои нефтепродукты.

Говоря о втором белорусском НПЗ, расположенном в Новополоцке, Лукашенко отметил, что завод мог бы, помимо обеспечения внутреннего рынка, работать также со странами Балтии. "Мы можем полностью взять (этот рынок - ред.) и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика", - добавил он.

Москва и Минск с прошлого года не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Из-за разногласий и отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка сырья на них была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет разовых поставок компаниями группы "Сафмар".