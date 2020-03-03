Число заражений коронавирусом в Британии будет расти, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество заражений коронавирусом в Великобритании вырастет с большой долей вероятности, правительство готово принять любые меры, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
"С большой долей вероятности, будет рост количества заражений коронавирусом (в Британии). Для большинства людей это несерьезное заболевание, от которого они быстро и полностью излечатся. Но я понимаю обеспокоенность людей скоростью распространения вируса по миру... Мы рассматриваем целый ряд мер", - сказал Джонсон на пресс-конференции во вторник.
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Премьер выразил уверенность, что национальная система здравоохранения NHS справится с коронавирусом.
"У нас прекрасная система здравоохранения, она способна прекрасно справляться с чрезвычайными нагрузками. Но людям важно помнить, что в случае, если вирус будет распространяться, необходимо оградить больницы от излишней нагрузки", - добавил премьер, напомнив, что при обнаружении симптомов гриппа граждане должны оставаться дома, обратиться по телефону в службу скорой помощи или позвонить участковому врачу.
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"Мойте руки горячей водой и мылом такое время, за которое вы сможете дважды пропеть песню happy birthday (с днем рождения)", - напомнил он меры предосторожности.
По словам Джонсона, правительство постоянно анализирует ситуацию с коронавирусом и будет предпринимать какие-либо дальнейшие действия в зависимости от сложности обстановки.
Говоря о содержащейся в планах правительства на случай пандемии коронавируса фразе о привлечении армии к охране общественного порядка, Джонсон уточнил, что такое может произойти "исключительно в самом худшем сценарии".
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