Число заражений коронавирусом в Британии будет расти, заявил Джонсон

"С большой долей вероятности, будет рост количества заражений коронавирусом (в Британии). Для большинства людей это несерьезное заболевание, от которого они быстро и полностью излечатся. Но я понимаю обеспокоенность людей скоростью распространения вируса по миру... Мы рассматриваем целый ряд мер", - сказал Джонсон на пресс-конференции во вторник.