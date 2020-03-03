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https://ria.ru/20200303/1567885130.html
СК начал проверку после драки слушателей академии МВД в Волгограде
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РИА Новости

СК начал проверку после драки слушателей академии МВД в Волгограде

14:23 03.03.2020 (обновлено: 14:27 03.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 3 мар - РИА Новости. Следственное управление СК по Волгоградской области проводит проверку после драки между слушателями факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местные СМИ сообщили, что в середине января в Волгоградской академии МВД произошла драка между слушателями факультета профессиональной подготовки из Волгограда и Калмыкии, в результате, по данным издания, ушел в отставку руководитель данного факультета.
В пресс-службе академии РИА Новости информацию об увольнении начальника факультета из-за драки не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на проводимую проверку.
Как сообщили РИА Новости в СК по региону, драка действительно произошла.
"Организована процессуальная проверка. Подрались слушатели, которые приехали на повышение квалификации. Причина - зацепились за слова друг друга", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
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