СК начал проверку после драки слушателей академии МВД в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 3 мар - РИА Новости. Следственное управление СК по Волгоградской области проводит проверку после драки между слушателями факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местные СМИ сообщили, что в середине января в Волгоградской академии МВД произошла драка между слушателями факультета профессиональной подготовки из Волгограда и Калмыкии, в результате, по данным издания, ушел в отставку руководитель данного факультета.
В пресс-службе академии РИА Новости информацию об увольнении начальника факультета из-за драки не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на проводимую проверку.
Как сообщили РИА Новости в СК по региону, драка действительно произошла.
"Организована процессуальная проверка. Подрались слушатели, которые приехали на повышение квалификации. Причина - зацепились за слова друг друга", - сообщили РИА Новости в ведомстве.