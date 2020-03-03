Власти Британии представили план на случай пандемии коронавируса

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

"К мерам, которые могут быть введены, относятся закрытие школ, перевод сотрудников на работу из дома, ограничение на многочисленные общественные мероприятия и собрания. Это позволит замедлить распространение вируса среди населения и обеспечит стране возможность функционировать в нормальном режиме", - отмечается в документе.

Также в плане говорится, что в случае массового распространения вируса в стране спецслужбы могут быть переведены на особый режим работы, когда правоохранительные органы будут реагировать только на серьезные преступления, уделяя основное время поддержанию общественного порядка. Также могут быть закрыты поликлиники и медучреждения, не предоставляющие жизненно важных услуг, а также университеты и колледжи.