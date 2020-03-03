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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-03T14:17+0300
https://ria.ru/20200303/1567879926.html
Артюхов вручил ветеранам Нового Уренгоя награды к 75-летию Победы
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РИА Новости

Артюхов вручил ветеранам Нового Уренгоя награды к 75-летию Победы

14:17 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил награды к 75-летию Победы ветеранам Нового Уренгоя и осмотрел ключевые объекты города, сообщает пресс-служба главы региона.
"Во время поездки в Новый Уренгой губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил юбилейные награды "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" ветеранам, проживающим в газовой столице. Всего на встречу смогли приехать 15 человек, губернатор тепло поблагодарил лично каждого", - говорится в сообщении.
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Среди награжденных – Георгий Иванович Епхиев. С первых дней войны, будучи подростком, он работал – рыл противотанковые рвы, окопы, возводил сооружения различного назначения, – вплоть до начала оккупации Северо-Осетинской АССР. После войны трудился в колхозе, а в 1970 году приехал на Ямал, где 22 года отдал работе в нефтегазовой отрасли. Принимал непосредственное участие в обустройстве Вуктыльского, Медвежьего, Уренгойского и Ямбурского месторождений.
Всего в Новом Уренгое медали получат 36 ветеранов – это фронтовики, узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Остальным ветеранам юбилейные медали и благодарности привезут прямо домой, даже если они сейчас находятся за пределами округа.
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"Совсем скоро 9 Мая, главный праздник для всей нашей Родины. Праздник единения в память о Великой Победе. Нет такой семьи в нашей стране, которую бы не затронула война. Главная задача молодого поколения – хранить память о тех страшных событиях, передать это своим детям и внукам. Низкий поклон нашим ветеранам. Для меня большая честь вручить вам сегодня награды", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Также в рамках поездки Артюхов посетил центр социальной помощи семьям и детям "Садко". Об этом учреждении ему говорили горожане на встрече, которая прошла в августе. Они просили расширить в центре список услуг, организовать работу с детьми-инвалидами и матерями с детьми. Просьбу новоуренгойцев выполнили.
Артюхов побывал и в детской школе искусств имени С.В. Рахманинова. Сейчас тут проходит косметический ремонт – обновятся фойе, малый и купольный залы. Губернатор посетил также "Газпром техникум", где на сегодняшний день учатся более тысячи студентов, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЛенинградГазпромНовый УренгойОбщество
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