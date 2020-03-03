Артюхов вручил ветеранам Нового Уренгоя награды к 75-летию Победы

"Во время поездки в Новый Уренгой губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил юбилейные награды "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" ветеранам, проживающим в газовой столице. Всего на встречу смогли приехать 15 человек, губернатор тепло поблагодарил лично каждого", - говорится в сообщении.

Среди награжденных – Георгий Иванович Епхиев. С первых дней войны, будучи подростком, он работал – рыл противотанковые рвы, окопы, возводил сооружения различного назначения, – вплоть до начала оккупации Северо-Осетинской АССР. После войны трудился в колхозе, а в 1970 году приехал на Ямал, где 22 года отдал работе в нефтегазовой отрасли. Принимал непосредственное участие в обустройстве Вуктыльского, Медвежьего, Уренгойского и Ямбурского месторождений.

Всего в Новом Уренгое медали получат 36 ветеранов – это фронтовики, узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Остальным ветеранам юбилейные медали и благодарности привезут прямо домой, даже если они сейчас находятся за пределами округа.

"Совсем скоро 9 Мая, главный праздник для всей нашей Родины. Праздник единения в память о Великой Победе. Нет такой семьи в нашей стране, которую бы не затронула война. Главная задача молодого поколения – хранить память о тех страшных событиях, передать это своим детям и внукам. Низкий поклон нашим ветеранам. Для меня большая честь вручить вам сегодня награды", – приводятся в сообщении слова главы региона.

Также в рамках поездки Артюхов посетил центр социальной помощи семьям и детям "Садко". Об этом учреждении ему говорили горожане на встрече, которая прошла в августе. Они просили расширить в центре список услуг, организовать работу с детьми-инвалидами и матерями с детьми. Просьбу новоуренгойцев выполнили.