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Москалькова запросила в прокуратуре сведения об украинке Довгополой
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РИА Новости

Москалькова запросила в прокуратуре сведения об украинке Довгополой

14:17 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила в прокуратуру и другие уполномоченные органы запрос для получения информации о задержанной в Крыму украинке Галине Довгополой.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ РИА Новости сообщили, что в аппарат российского омбудсмена поступило обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с просьбой выяснить, где находится 64-летняя украинка Галина Довгополая, задержанная в Крыму 27 ноября 2019 года.
"Буквально сегодня подписала запрос в прокуратуру и другие уполномоченные органы с просьбой установить существо данного вопроса и дать мне компетентный ответ", - сказала Москалькова журналистам.
Она подчеркнула, что в целом коммуникация уполномоченных по правам человека "является уникальным примером взаимодействия независимых институтов, оказывающих помощь людям в рамках гуманитарного коридора, когда между государствами есть напряженность вплоть до прерывания дипломатических отношений".
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Российская Федерация (Россия)Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
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