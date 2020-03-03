Москалькова запросила в прокуратуре сведения об украинке Довгополой

"Буквально сегодня подписала запрос в прокуратуру и другие уполномоченные органы с просьбой установить существо данного вопроса и дать мне компетентный ответ", - сказала Москалькова журналистам.

Она подчеркнула, что в целом коммуникация уполномоченных по правам человека "является уникальным примером взаимодействия независимых институтов, оказывающих помощь людям в рамках гуманитарного коридора, когда между государствами есть напряженность вплоть до прерывания дипломатических отношений".