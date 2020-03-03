Москалькова запросила в прокуратуре сведения об украинке Довгополой

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила в прокуратуру и другие уполномоченные органы запрос для получения информации о задержанной в Крыму украинке Галине Довгополой.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ РИА Новости сообщили, что в аппарат российского омбудсмена поступило обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с просьбой выяснить, где находится 64-летняя украинка Галина Довгополая, задержанная в Крыму 27 ноября 2019 года.
"Буквально сегодня подписала запрос в прокуратуру и другие уполномоченные органы с просьбой установить существо данного вопроса и дать мне компетентный ответ", - сказала Москалькова журналистам.
Она подчеркнула, что в целом коммуникация уполномоченных по правам человека "является уникальным примером взаимодействия независимых институтов, оказывающих помощь людям в рамках гуманитарного коридора, когда между государствами есть напряженность вплоть до прерывания дипломатических отношений".