Москалькову попросили выяснить, где находится украинка Довгополая

Ранее Денисова в своем официальном аккаунте на Facebook заявила, что с начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ находится заключенная гражданка Украины Галина Довгополая, которая была задержана 27 ноября 2019 года в Крыму. Так, Денисова обратилась к Москальковой с просьбой помочь определить местоположение украинки.