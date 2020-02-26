Москалькову попросили выяснить, где находится украинка Довгополая

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с просьбой выяснить, где находится 64-летняя задержанная в Крыму украинка Галина Довгополая, поступило в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ.
Ранее Денисова в своем официальном аккаунте на Facebook заявила, что с начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ находится заключенная гражданка Украины Галина Довгополая, которая была задержана 27 ноября 2019 года в Крыму. Так, Денисова обратилась к Москальковой с просьбой помочь определить местоположение украинки.
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"Данная информация поступила в аппарат уполномоченного и находится в работе", - сказали в пресс-службе российского уполномоченного.
В пресс-службе подчеркнули, что к обращению украинского омбудсмена в аппарате Москальковой повышенное внимание.
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