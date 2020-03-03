Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы

"В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. Ну, и Великий праздник - 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Как вы знаете, президент Ниинистё имеет приглашение президента (РФ Владимира) Путина принять участие в этих торжествах", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, которые проходят в Доме сословий.