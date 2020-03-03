Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. Ну, и Великий праздник - 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Как вы знаете, президент Ниинистё имеет приглашение президента (РФ Владимира) Путина принять участие в этих торжествах", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, которые проходят в Доме сословий.
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Кроме того, Лавров выразил признательность своему коллеге за приглашение, за возможность продолжать диалог и рассчитывает на проведение продуктивных переговоров.
Глава МИД РФ также рассказал Хаависто о его встрече с Ниинистё во вторник.
"Сегодня на встрече с президентом Финляндии мы подтвердили нацеленность наших отношений на продвижение добрососедства, доверительного диалога и обсудили график предстоящих контактов президентов Путина и Ниинистё", - сказал Лавров.