Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567879150.html
Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567841648_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_ec5d06ac5803d56e1cb3661b6acc78ec.jpg
РИА Новости

Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы

14:17 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
299
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Хельсинки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. Ну, и Великий праздник - 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Как вы знаете, президент Ниинистё имеет приглашение президента (РФ Владимира) Путина принять участие в этих торжествах", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, которые проходят в Доме сословий.
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
10 февраля, 15:52
Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы
Кроме того, Лавров выразил признательность своему коллеге за приглашение, за возможность продолжать диалог и рассчитывает на проведение продуктивных переговоров.
Глава МИД РФ также рассказал Хаависто о его встрече с Ниинистё во вторник.
"Сегодня на встрече с президентом Финляндии мы подтвердили нацеленность наших отношений на продвижение добрососедства, доверительного диалога и обсудили график предстоящих контактов президентов Путина и Ниинистё", - сказал Лавров.
Стивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
14 февраля, 13:5875 лет Великой Победы
Столетний ветеран из США хочет отпраздновать День Победы с россиянами
1510111
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссийская Федерация (Россия)Саули НиинистеВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ФинляндииФинляндияПолитика
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин 5 марта проведет переговоры с Эрдоганом в Москве
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Немецкий политик Норберт Реттген. 2010 год
В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила перспективы отношений с Финляндией
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
ДТП с генералом
Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
Лента новостейМолния