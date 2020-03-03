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В Госдуму внесли поправку к Конституции о "федеральных территориях"
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправку к Конституции о "федеральных территориях"

14:04 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В России могут появиться федеральные территории, соответствующая поправка к проекту об изменениях Конституции РФ внесена в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Как сообщил РИА Новости информированный источник в комитете, данной поправкой предусматривается, что "на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории".
Кроме того, согласно предложению, организация публичной власти на федеральных территориях будет устанавливаться федеральным законом.
Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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