В Госдуму внесли поправку к Конституции о "федеральных территориях"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В России могут появиться федеральные территории, соответствующая поправка к проекту об изменениях Конституции РФ внесена в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Как сообщил РИА Новости информированный источник в комитете, данной поправкой предусматривается, что "на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории".
Кроме того, согласно предложению, организация публичной власти на федеральных территориях будет устанавливаться федеральным законом.
Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.