Лекция о здоровом сне

Лектор – заведующий отделением медицины сна 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Михаил ПОЛУЭКТОВ.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню сна, который отмечается 13 марта. Каковы основы здорового сна? Что влияет на него? Возможно ли управлять сном без вреда для организма – сокращать или запасаться впрок? Как нарушения биологических ритмов влияют на человека? Какова ситуация в области нарушений сна в России и мире? Каковы главные тренды современных исследований? Что должны родители знать о детском сне? Насколько обосновано появление большого количества тренеров в этой сфере? Что такое сновидение с научной точки зрения? Как бороться с храпом?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
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Мероприятие приурочено к Всемирному дню сна, который отмечается 13 марта. Каковы основы здорового сна? Что влияет на него? Возможно ли управлять сном без вреда для организма – сокращать или запасаться впрок? Как нарушения биологических ритмов влияют на человека? Какова ситуация в области нарушений сна в России и мире? Каковы главные тренды современных исследований? Что должны родители знать о детском сне? Насколько обосновано появление большого количества тренеров в этой сфере? Что такое сновидение с научной точки зрения? Как бороться с храпом?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/