Лекция о здоровом сне

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5 марта в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет лекция на тему: "О полезном и бесполезном сне". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.