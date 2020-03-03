Медики оценили состояние украинцев, эвакуированных 20 февраля из Китая

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы не имеют признаков Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы не имеют признаков заражения новым коронавирусом , в четверг они могут покинуть санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области , где находятся под наблюдением медиков, заявил во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Власти Украины 20 февраля эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

"Сегодня утренний медицинский осмотр в Новых Санжарах не подтвердил ни одного случая увеличения температуры, там все стабильно. Завершение обсервации (наблюдения – Прим. ред.) произойдет ближе к обеду, около 12.00 (13.00 мск) в четверг", - заявил Ляшко.

По его словам, если у эвакуированных в четверг не будет никаких симптомов заражения, что они получат справки и выйдут из-под наблюдения. Ляшко добавил, что они смогут свободно перемещаться по Украине.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19 . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.