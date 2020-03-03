Спецпосланник ООН оценил предстоящую встречу Путина и Эрдогана

ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Встреча президентов России и Турции Встреча президентов России и Турции Владимира Путина Тайипа Эрдогана 5 марта дает шанс на новое прекращение огня в Сирии, заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен , слова которого привела на брифинге во вторник официальный представитель спецпосланника Дженифер Фентон.

Президенты России и Турции 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили ранее в пресс-службе Кремля.

"Запланированная на этот четверг встреча лидеров России и Турции является возможностью для прекращения огня и соглашения по урегулированию конфликта", - заявил Педерсен.