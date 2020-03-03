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Спецпосланник ООН оценил предстоящую встречу Путина и Эрдогана
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РИА Новости

Спецпосланник ООН оценил предстоящую встречу Путина и Эрдогана

13:26 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана 5 марта дает шанс на новое прекращение огня в Сирии, заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, слова которого привела на брифинге во вторник официальный представитель спецпосланника Дженифер Фентон.
Президенты России и Турции 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили ранее в пресс-службе Кремля.
"Запланированная на этот четверг встреча лидеров России и Турции является возможностью для прекращения огня и соглашения по урегулированию конфликта", - заявил Педерсен.
По ее словам, спецпосланник призывает глав государств предпринять все необходимые усилия для поиска дипломатического решения. По его мнению, в настоящее время крайне важно достичь урегулирования в Идлибе, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения политического процесса.
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Вчера, 02:56Обострение ситуации в Идлибе
Эксперт оценил перспективы предстоящей встречи Путина и Эрдогана
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Российская Федерация (Россия)Гейр ПедерсенВладимир ПутинТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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