В Кремле оценили возможность встречи Путина, Эрдогана и Роухани

"Возможность такой встречи проговаривали, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Роухани. Там не удалось полностью согласовать графики трех президентов - президента Путина, Эрдогана и Роухани. И поэтому в целом она на повестке дня, и когда удастся и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - сказал Песков журналистам.