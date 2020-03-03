В Кремле оценили возможность встречи Путина, Эрдогана и Роухани

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина, турецкого лидера Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Роухани есть в повестке, она состоится, когда удастся согласовать графики троих лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Возможность такой встречи проговаривали, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Роухани. Там не удалось полностью согласовать графики трех президентов - президента Путина, Эрдогана и Роухани. И поэтому в целом она на повестке дня, и когда удастся и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - сказал Песков журналистам.