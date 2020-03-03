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В Кремле оценили возможность встречи Путина, Эрдогана и Роухани
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РИА Новости

В Кремле оценили возможность встречи Путина, Эрдогана и Роухани

13:20 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина, турецкого лидера Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Роухани есть в повестке, она состоится, когда удастся согласовать графики троих лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Возможность такой встречи проговаривали, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Роухани. Там не удалось полностью согласовать графики трех президентов - президента Путина, Эрдогана и Роухани. И поэтому в целом она на повестке дня, и когда удастся и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - сказал Песков журналистам.
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Российская Федерация (Россия)Хасан РоуханиДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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