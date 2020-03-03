В планах Путина на пятницу нет встречи с Эрдоганом, Макроном и Меркель

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует общей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в эту пятницу, такой формат не согласовывался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
О возможности такой встречи со ссылкой на слова депутата от немецкого правящего блока ХДС/ХСС ранее сообщили некоторые СМИ.
"Нет, в планах у президента нет такой встречи", - заявил Песков.
На уточняющий вопрос, запрашивала ли Меркель о такой встрече, он ответил, что "такая встреча не согласовывалась".
"Пока не было, но давайте дождемся. Послезавтра будет в Кремле общение двух президентов, Путина и Эрдогана, поэтому мы дождемся и потом уже будем судить. Но пока на пятницу никаких планов нет. Более того, есть другие планы - там есть региональная поездка", - сказал Песков.