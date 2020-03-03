В планах Путина на пятницу нет встречи с Эрдоганом, Макроном и Меркель

"Пока не было, но давайте дождемся. Послезавтра будет в Кремле общение двух президентов, Путина и Эрдогана, поэтому мы дождемся и потом уже будем судить. Но пока на пятницу никаких планов нет. Более того, есть другие планы - там есть региональная поездка", - сказал Песков.