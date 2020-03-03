ЛДПР поддержит поправки президента к проекту о Конституции

"Мы все новые поправки поддержим, как и старые. Мы не видим ни одной отрицательной поправки: расширение полномочий парламента, Совет безопасности, Госсовет, передача части полномочий президента", - сказал Жириновский журналистам во вторник.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.