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ЛДПР поддержит поправки президента к проекту о Конституции
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РИА Новости

ЛДПР поддержит поправки президента к проекту о Конституции

13:15 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЛДПР поддержит президентские поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
В понедельник в Госдуму поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта. Как рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, предложения президента изложены на 24 листах и касаются разных тем, все поправки переданы в профильный думский комитет.
"Мы все новые поправки поддержим, как и старые. Мы не видим ни одной отрицательной поправки: расширение полномочий парламента, Совет безопасности, Госсовет, передача части полномочий президента", - сказал Жириновский журналистам во вторник.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
13110016
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Российская Федерация (Россия)Конституция РФЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
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