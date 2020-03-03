"Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины, заявил Косачев

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предложенная США Предложенная США "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не учитывает законные интересы палестинского народа, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев во вторник на встрече с председателем политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

"Напряженность на Ближнем Востоке во многом завязана на неурегулированность палестинской проблемы", - заявил Косачев, отметив, что при этом группа западных стран пытается отодвинуть палестино-израильский конфликт на второй план под предлогом иранской проблематики и других угроз.

По словам сенатора, этот подход проявил себя и в ходе подготовки "сделки века", представленной CША. В России также изучили этот документ и удостоверились, что "симпатии его авторов на стороне Израиля". "При том, что законные интересы Палестины в этой сделке практически не учитываются",- подчеркнул законодатель.

При этом он напомнил, что есть резолюция Совбеза ООН, решение арабских государств о необходимости международного урегулирования ситуации. "Однако в американском проекте эти результаты отброшены в сторону и предпринята попытка разрешить этот застарелый ближневосточный конфликт с наскока", - отметил Косачев.

Он также отметил, что Россия готова в рамках ближневосточного квартета стать посредником в урегулировании конфликта.

"Понятно, что полиция палестинской стороны на этих переговорах будет усилена, если это будет единая позиция", - добавил сенатор.

"Если мы можем в этом чем-то помочь, мы в вашем полном распоряжении. Я говорю и о российских политиках, и о российских парламентариях",- подчеркнул законодатель.

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.