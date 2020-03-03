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https://ria.ru/20200303/1567798640.html
"Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины, заявил Косачев
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РИА Новости

"Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины, заявил Косачев

13:02 03.03.2020 (обновлено: 13:03 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предложенная США "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не учитывает законные интересы палестинского народа, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев во вторник на встрече с председателем политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
"Напряженность на Ближнем Востоке во многом завязана на неурегулированность палестинской проблемы", - заявил Косачев, отметив, что при этом группа западных стран пытается отодвинуть палестино-израильский конфликт на второй план под предлогом иранской проблематики и других угроз.
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По словам сенатора, этот подход проявил себя и в ходе подготовки "сделки века", представленной CША. В России также изучили этот документ и удостоверились, что "симпатии его авторов на стороне Израиля". "При том, что законные интересы Палестины в этой сделке практически не учитываются",- подчеркнул законодатель.
При этом он напомнил, что есть резолюция Совбеза ООН, решение арабских государств о необходимости международного урегулирования ситуации. "Однако в американском проекте эти результаты отброшены в сторону и предпринята попытка разрешить этот застарелый ближневосточный конфликт с наскока", - отметил Косачев.
Он также отметил, что Россия готова в рамках ближневосточного квартета стать посредником в урегулировании конфликта.
"Понятно, что полиция палестинской стороны на этих переговорах будет усилена, если это будет единая позиция", - добавил сенатор.
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"Если мы можем в этом чем-то помочь, мы в вашем полном распоряжении. Я говорю и о российских политиках, и о российских парламентариях",- подчеркнул законодатель.
Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Подход слона к посудной лавке". Эксперт о "сделке века" СШАСША проигнорировали общепризнанный подход к урегулированию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложенную Белым Домом "сделку века". Это стандартная позиция Вашингтона, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНКонстантин КосачевМахмуд АббасХамасООНПалестинаСШАВ мире
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