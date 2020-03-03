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2020-03-03T20:19+0300
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Матвиенко призвала россиян прийти на голосование по Конституции
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РИА Новости

Матвиенко призвала россиян прийти на голосование по Конституции

13:01 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участие в общероссийском голосовании 22 апреля - гражданский долг каждого, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В этот день, который, конечно, войдёт в историю России, вся страна будет, без преувеличения, выбирать своё будущее. Нужно понимать, что это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, которое покажет зрелость нашего общества, его сплочённость и готовность отвечать за свою судьбу. Прийти в этот день на участок для голосования и честно высказать своё мнение по поправкам в основной закон – это гражданский долг каждого", - сказала она на встрече с тружениками социальной сферы села.
Конституция РФ
Вчера, 11:54
ЦИК рассказал об информировании россиян о голосовании по Конституции
Спикер выразила уверенность в том, что на сельских территориях процент явки на голосование будет исключительно высоким из-за того, что меры, предложенные президентом, будут особенно востребованы именно на селе, "где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах".
"И я уверена, что вы, будучи такими неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примите участие в общероссийском голосовании, но и поведёте за собой своих односельчан и земляков. Это станет действительно большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - сказала она, обращаясь к участникам встречи.
Матвиенко отметила, что внесение поправок в Конституцию придаст совершенно новый импульс для развития России как социального государства, в котором главной ценностью и богатством выступает человек.
Андрей Клишас
2 марта, 19:19
Клишас прокомментировал внесенные Путиным поправки к Конституции
131400331
Обсудить 4
Российская Федерация (Россия)Конституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
В деревнях не дурачки живут. Ни кто вам уже не верит. Вернее верит мало лишь кто.
3 марта, 13:16
APAvangard Poseidonovich
2000004
Голосовать за то что не обсуждается? Совсем уж офигела
3 марта, 13:16
Эркин Хафизов
1700004
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