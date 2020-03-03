Матвиенко призвала россиян прийти на голосование по Конституции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участие в общероссийском голосовании 22 апреля - гражданский долг каждого, заявила спикер Совета Федерации Участие в общероссийском голосовании 22 апреля - гражданский долг каждого, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"В этот день, который, конечно, войдёт в историю России, вся страна будет, без преувеличения, выбирать своё будущее. Нужно понимать, что это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, которое покажет зрелость нашего общества, его сплочённость и готовность отвечать за свою судьбу. Прийти в этот день на участок для голосования и честно высказать своё мнение по поправкам в основной закон – это гражданский долг каждого", - сказала она на встрече с тружениками социальной сферы села.

Спикер выразила уверенность в том, что на сельских территориях процент явки на голосование будет исключительно высоким из-за того, что меры, предложенные президентом, будут особенно востребованы именно на селе, "где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах".

"И я уверена, что вы, будучи такими неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примите участие в общероссийском голосовании, но и поведёте за собой своих односельчан и земляков. Это станет действительно большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - сказала она, обращаясь к участникам встречи.