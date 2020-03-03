ХАМАС не поддержал предложенную США "сделку века"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ХАМАС не поддерживает предложенную США "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию, заявил во вторник председатель Политбюро палестинского движения Исмаил Хания.
"ХАМАС не приемлет сделку века", - сказал Хания на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
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Он отметил, что Россия всегда оказывала Палестине всестороннюю поддержку.
"Хотели бы выразить благодарность России за историческую поддержку палестинского народа... Россия - это та страна, благодаря которой поддерживается баланс в регионе",- сказал Хания.
"Ценим, что Россия не разделяет оценку США, что наше движение является террористическим, ценим, что не поддерживаете это", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
17 февраля, 08:38Сказано в эфире"Подход слона к посудной лавке". Эксперт о "сделке века" СШАСША проигнорировали общепризнанный подход к урегулированию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложенную Белым Домом "сделку века". Это стандартная позиция Вашингтона, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.