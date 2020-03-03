ХАМАС не поддержал предложенную США "сделку века"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ХАМАС не поддерживает предложенную США "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию, заявил во вторник председатель Политбюро палестинского движения Исмаил Хания.

"ХАМАС не приемлет сделку века", - сказал Хания на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он отметил, что Россия всегда оказывала Палестине всестороннюю поддержку.

"Хотели бы выразить благодарность России за историческую поддержку палестинского народа... Россия - это та страна, благодаря которой поддерживается баланс в регионе",- сказал Хания.

"Ценим, что Россия не разделяет оценку США, что наше движение является террористическим, ценим, что не поддерживаете это", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.