Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
По его словам, нужны жесткие меры, "а их нет".
"В 1941, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать... Прекратилась паника. Человек сто расстреляли - и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом", - отметил лидер ЛДПР.