Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.

По его словам, нужны жесткие меры, "а их нет".