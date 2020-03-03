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Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе
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РИА Новости

Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

12:36 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
По его словам, нужны жесткие меры, "а их нет".
"В 1941, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать... Прекратилась паника. Человек сто расстреляли - и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом", - отметил лидер ЛДПР.
Офис компании Group-IB
2 марта, 19:39
Group-IB рассказала о фейковых сообщениях из-за коронавируса в Москве
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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