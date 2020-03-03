В Индонезии вулкан Мерапи выбросил шестикилометровый столб пепла

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява во вторник утром выбросил пепел на высоту шесть тысяч метров, сообщает агентство Antara со ссылкой на данные Центра исследования геологических катастроф Индонезии.

Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и более чем в 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты, произошло около 5.22 по местному времени (1.22 мск) и продолжалось семь минут 30 секунд.

Главное управление гражданской авиации при министерстве транспорта Индонезии временно закрыло международный аэропорт Adi Sumarmo в городе Суракарта из-за извержения.

"Мы перенаправили рейсы в районы, которые не затронуты извержением ", — заявил глава гражданской авиации Индонезии Нови Риянто.