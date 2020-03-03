В Москву на конференцию по безопасности приедут делегаты из 115 стран

По его словам, ожидается, что на форум приедет более тысячи делегатов из 115 государств. Прежде всего, это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и различные эксперты.

"В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке", - сказал Шойгу.

По его оценке, это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам.

"Рассчитываем, что конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы современности и выработать подходы к их решению", - сказал министр.