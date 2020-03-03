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В Москву на конференцию по безопасности приедут делегаты из 115 стран
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РИА Новости

В Москву на конференцию по безопасности приедут делегаты из 115 стран

12:21 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 115 стран будут представлены на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в апреле, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, ожидается, что на форум приедет более тысячи делегатов из 115 государств. Прежде всего, это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и различные эксперты.
"В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке", - сказал Шойгу.
По его оценке, это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам.
"Рассчитываем, что конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы современности и выработать подходы к их решению", - сказал министр.
IX Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-23 апреля.
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Конференция по международной безопасности в МосквеСергей ШойгуМоскваБезопасность
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