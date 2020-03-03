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В Кузбассе проверят данные СМИ об отказе выдать лекарство больному
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РИА Новости

В Кузбассе проверят данные СМИ об отказе выдать лекарство больному

12:14 03.03.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по фактам, опубликованным в СМИ, об отказе региональных чиновников выдавать дорогостоящий препарат пациенту из Новокузнецка Илье Дробышеву с диагнозом муковисцидоз после его совершеннолетия, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сайт RT сообщал, что Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить необходимый препарат "Кайстон", стоимость курса которого составляет 3 миллиона рублей. Препарат был назначен консилиумом московских врачей еще в 2017 году. По информации RT, региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат.
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Семья юноши подала иск в суд к департаменту охраны здоровья населения и выиграла его. Однако, как пишет RT, первую партию "Кайстона" пациент получил только через несколько месяцев после завершения всех обжалований решения суда - в начале 2019 года. По информации RT, препарата хватило на пять месяцев - до совершеннолетия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что молодому человеку необходимо подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.
Столичные врачи были против этого, предупреждали, что Илья может не перенести долгую дорогу, по их мнению, подтверждение диагноза не требовалось. Однако кемеровские чиновники настаивали на повторном консилиуме. Во время поездки в столицу состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. По этому факту СК по Кемеровской области начал доследственную проверку.
"В связи с публикацией информации прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства в здравоохранении. В настоящее время проверка еще идет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТюменьНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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