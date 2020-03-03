Коронавирус сократил продажи туров по акции раннего бронирования

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Опрос сетевых и независимых агентств показал, что ситуация с распространением коронавируса, а также напряжение в отношениях между Россией и Турцией затормозили продажи по акции раннего бронирования практически на все туристические направления, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам максимально сократить поездки за рубеж из-за распространения коронавируса. До этого нашим согражданам был запрещен только выезд в КНР, также действовала рекомендация не посещать Италию, Южную Корею и Иран. Одновременно напряженность между Россией и Турцией достигла вновь такого накала, что, того гляди, закроют и эту страну. В итоге из продаж начинают выпадать не только направления Юго-Восточной Азии, но и другие — вплоть до европейских и даже российских. Многие начинают опасаться выезжать куда бы то ни было", — рассказали в РСТ.
В сетевых и независимых турагентствах сообщают о затишье, постепенно нараставшем всю прошлую неделю. Как сказала генеральный директор туркомпании Ольга Собянина, еще две недели назад активно шла акция раннего бронирования. Сейчас новых запросов почти нет.
В крупной сети турагентств сообщили, что продажи упали практически в четыре раза по сравнению с прошлым годом, причем Юго-Восточная Азия — до минимума, мало спрашивают и Европу. До недавнего времени активно продавались горнолыжные курорты, но сейчас и здесь сокращение — и не только по Италии.
"Людей пугают заявления и Ростуризма, и Роспотребнадзора. Сейчас половина продаж по акции раннего бронирования приходится на летнюю Турцию. По вылетам с 3 по 12 марта в первую десятку входят Таиланд, Турция, Эмираты, Вьетнам, Доминикана, Куба, Россия, Индия, Чехия и Иордания. Россия просела не так заметно, как зарубежные направления, и все равно в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года", — отметил глава сети турагентств.
По его словам, февраль фактически пропал для ранних продаж. Сейчас должны были бы добирать туры на 8 Марта, но и этот праздник упущен.
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