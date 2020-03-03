Коронавирус сократил продажи туров по акции раннего бронирования

"В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам максимально сократить поездки за рубеж из-за распространения коронавируса. До этого нашим согражданам был запрещен только выезд в КНР, также действовала рекомендация не посещать Италию, Южную Корею и Иран. Одновременно напряженность между Россией и Турцией достигла вновь такого накала, что, того гляди, закроют и эту страну. В итоге из продаж начинают выпадать не только направления Юго-Восточной Азии, но и другие — вплоть до европейских и даже российских. Многие начинают опасаться выезжать куда бы то ни было", — рассказали в РСТ.