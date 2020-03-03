В ООН оценили гуманитарную деятельность в Йемене

"Постоянно приходится добиваться разрешения местных властей, чтобы делать свою работу. На севере Йемена непросто обратиться за такими разрешениями и получить их. Мы откровенны на этот счет в ООН. Условия не благоприятствуют нашей деятельности", - сообщила Гранде.
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Она также предупредила противоборствующие стороны в Йемене, что они должны обеспечить ООН доступ к тем, кто нуждается в гуманитарной помощи, в противном случае это может негативно сказаться на размерах донорской помощи, которую получает Йемен.
"Условия должны быть обеспечены на месте, иначе мы не сможем работать. И, конечно, это влияет на решения, которые принимают доноры, о размерах финансовой помощи, которую они будут предоставлять Йемену", - заявила координатор ООН.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.
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