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2020-03-03T10:57+0300
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Профиль в "Одноклассниках" можно будет восстановить с помощью селфи
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РИА Новости

Профиль в "Одноклассниках" можно будет восстановить с помощью селфи

10:57 03.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети "Одноклассники". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети "Одноклассники" смогут восстановить профиль с помощью технологии распознавания лиц, сервис пока доступен только для пользователей смартфонов на базе ОС Android, однако в ближайшие месяцы станет доступен и для смартфонов на базе iOS, говорится в сообщении компании.
"Одноклассники" стали первой соцсетью, которая предлагает пользователям самостоятельно восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов. В основе сервиса — собственное решение соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Технология позволяет за считанные минуты пройти весь процесс восстановления, без заполнения заявки в службу поддержки и переписки с оператором", - говорится в релизе.
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Компания отмечает, что сервис будет полезен тем, у кого нет возможности получить код восстановления на почту или в виде смс. "В любой соцсети пользователи часто забывают пароли и не могут войти на свою страничку, в итоге дублируют профили и теряют доступ к личной информации. "ОК" предлагает облегчить процедуру восстановления доступа, без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок", - отмечается в сообщении.
После нескольких неудачных попыток ввода пароля, сервис предложит пользователю помочь восстановить доступ по электронной почте или телефону. Однако если ни один из способов пользователю недоступен, а в профиле есть фотографии, подходящие для идентификации, система предложит восстановить доступ по фотографии. Алгоритмы машинного обучения анализируют правильность выполнения задания и сличают загруженный снимок с фотографиями профиля. На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем процессы идентификации планируется максимально автоматизировать.
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"Предварительное тестирование также подтвердило интерес аудитории ОК к нововведению. Более 60% пользователей, которым было предложено восстановление по фото, предпочли его традиционному обращению в службу поддержки. После прочтения инструкций, фото на сверку присылают более 90% из них", - отмечается в сообщении.
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