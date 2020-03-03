Профиль в "Одноклассниках" можно будет восстановить с помощью селфи

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Пользователи социальной сети "Одноклассники" смогут восстановить профиль с помощью технологии распознавания лиц, сервис пока доступен только для пользователей смартфонов на базе ОС Android , однако в ближайшие месяцы станет доступен и для смартфонов на базе iOS , говорится в сообщении компании.

"Одноклассники" стали первой соцсетью, которая предлагает пользователям самостоятельно восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов. В основе сервиса — собственное решение соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Технология позволяет за считанные минуты пройти весь процесс восстановления, без заполнения заявки в службу поддержки и переписки с оператором", - говорится в релизе.

Компания отмечает, что сервис будет полезен тем, у кого нет возможности получить код восстановления на почту или в виде смс. "В любой соцсети пользователи часто забывают пароли и не могут войти на свою страничку, в итоге дублируют профили и теряют доступ к личной информации. "ОК" предлагает облегчить процедуру восстановления доступа, без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок", - отмечается в сообщении.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля, сервис предложит пользователю помочь восстановить доступ по электронной почте или телефону. Однако если ни один из способов пользователю недоступен, а в профиле есть фотографии, подходящие для идентификации, система предложит восстановить доступ по фотографии. Алгоритмы машинного обучения анализируют правильность выполнения задания и сличают загруженный снимок с фотографиями профиля. На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем процессы идентификации планируется максимально автоматизировать.