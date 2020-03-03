Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Михаил Булатов был сапером, сражался в Курской битве и был награжден орденом Красной Звезды. Позже он участвовал в Белорусской операции, в боях под Витебском. Во время штурма Кенигсберга в 1945 году он во время разведки, после ранения товарищей, под огнем противника в одиночку обезвредил 24 авиабомбы. За этот подвиг Булатов получил звание Героя Советского Союза.