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Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
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РИА Новости

Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

10:44 03.03.2020 (обновлено: 10:52 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в недавнем телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил во вторник посол Исламской республики в РФ Казем Джалаи.
"В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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Ранее Роухани в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил провести трехстороннюю встречу Иран-Турция-Сирия, в том числе по Идлибу, где наблюдается эскалация напряженности, без участия России. Позднее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что астанинский процесс по сирийскому урегулированию с участием Москвы, Анкары и Тегерана является основным форматом.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Казем ДжалалиХасан РоуханиСовет Федерации РФВладимир ПутинИранВ мире
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