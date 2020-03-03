Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

"В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.

Ранее Роухани в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил провести трехстороннюю встречу Иран-Турция-Сирия, в том числе по Идлибу, где наблюдается эскалация напряженности, без участия России. Позднее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что астанинский процесс по сирийскому урегулированию с участием Москвы, Анкары и Тегерана является основным форматом.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.