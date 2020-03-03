Подкаст "Это надолго": как представить ребёнку "нового папу"

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Это надолго Подкаст «Это надолго»: как представить ребёнку «нового папу»

Говорить ли на первом свидании, что у вас есть дети, и когда их знакомить с потенциальным партнёром? А может лучше потом его поставить перед фактом, когда всё станет серьёзно? Обязан ли он полюбить детей от предыдущего брака и что делать, если они его не принимают? Как им называть нового мужа мамы (точно не "папа" и не "дядя")?