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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-03-03T11:00+0300
https://ria.ru/20200303/1567708404.html
Подкаст "Это надолго": как представить ребёнку "нового папу"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567711460_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_e8e85ce75f40af7566882b176341edee.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как представить ребёнку "нового папу"

11:00 03.03.2020
1068
Это надолго
Подкаст «Это надолго»: как представить ребёнку «нового папу»
Вчера, 11:00
Говорить ли на первом свидании, что у вас есть дети, и когда их знакомить с потенциальным партнёром? А может лучше потом его поставить перед фактом, когда всё станет серьёзно? Обязан ли он полюбить детей от предыдущего брака и что делать, если они его не принимают? Как им называть нового мужа мамы (точно не "папа" и не "дядя")?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, существует ли идеальный момент, когда пора объявить бойфренду: "у меня есть дети!", и какую реакцию ребёнка на нового члена семьи можно считать нормальной.
Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и юриста Арину Покровскую.
Первую часть нашего разговора о том, как помочь детям пережить развод, слушайте в прошлом эпизоде подкаста. Почему мачехи и отчимы постоянно ссорятся с неродными детьми, читайте здесь.
1:15 сколько времени нужно всем членам семьи, чтобы прийти в себя после развода
4:40 что делать, если переживание затянулось
9:40 какие варианты отношений в семье существуют
11:40 как ввести нового члена семьи (мужчину) в жизнь ребёнка
13:30 с какого свидания стоит знакомить бойфренда с детьми
14:50 обязан ли новый партнёр любить детей от предыдущего брака и как, в свою очередь, они должны относиться к нему
15:40 что делать, если дети его не принимают
17:05 как ребёнку обращаться к новому члену семьи и почему опасно называть чужого человека папой или мамой
19:20 как быть, если бывший партнёр не хочет, чтобы кто-то другой воспитывал его ребёнка
22:15 говорить ли о детях на первом свидании
23:25 как переносят развод дети и почему взрослым сначала лучше позаботиться о себе
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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