Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребёнком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.
Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.
Как выстроить отношения в семье после развода, слушайте во второй части разговора, который выйдет в следующий вторник. А в вебинаре можно узнать, как ввести нового человека в жизнь своего ребёнка.
3:20 как понять, надо ли сохранять брак или лучше развестись
5:35 почему некоторые даже не пытаются обсудить проблему, а сразу подают на развод
7:00 поможет ли психотерапевт, если пара на грани разрыва
7:50 почему нельзя сохранять брак только ради ребёнка
11:00 как объяснить детям, что они не виноваты в разводе
12:25 как принять факт развода и смириться с решением расстаться
14:00 что происходит с общим имуществом после развода и работает ли брачный контракт в России
16:00 что обязательно нужно сделать, если отец ушёл из семьи и оставил квартиру жене и детям
16:35 как договориться об алиментах
19:15 кто должен решать, с кем останутся дети
20:15 что делать, если взрослые настраивают ребёнка друг против друга
23:35 как сообщить детям, что папа и мама расходятся
24:45 как дети реагируют на развод и какие эмоции испытывают
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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