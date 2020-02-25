Как сказать ребёнку, что родители разводятся? Почему нельзя делать вид, что всё в порядке? Как дети переживают развод? Почему не стоит оставаться в браке только "ради детей"? Что делать, если взрослые в конфликте манипулируют и настраивают ребёнка друг против друга? И как объяснить, что он не виноват в разводе родителей?

Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребёнком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.

Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.

Как выстроить отношения в семье после развода, слушайте во второй части разговора, который выйдет в следующий вторник. А в вебинаре можно узнать, как ввести нового человека в жизнь своего ребёнка.

3:20 как понять, надо ли сохранять брак или лучше развестись

5:35 почему некоторые даже не пытаются обсудить проблему, а сразу подают на развод

7:00 поможет ли психотерапевт, если пара на грани разрыва

7:50 почему нельзя сохранять брак только ради ребёнка

11:00 как объяснить детям, что они не виноваты в разводе

12:25 как принять факт развода и смириться с решением расстаться

14:00 что происходит с общим имуществом после развода и работает ли брачный контракт в России

16:00 что обязательно нужно сделать, если отец ушёл из семьи и оставил квартиру жене и детям

16:35 как договориться об алиментах

19:15 кто должен решать, с кем останутся дети

20:15 что делать, если взрослые настраивают ребёнка друг против друга

23:35 как сообщить детям, что папа и мама расходятся

24:45 как дети реагируют на развод и какие эмоции испытывают

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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