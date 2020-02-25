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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-02-25T11:00+0300
https://ria.ru/20200225/1565158936.html
Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565159069_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_ef5f8118f13af6bb10c2b53b9a496b5c.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

11:00 25.02.2020
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Это надолго
Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей
11:00
Как сказать ребёнку, что родители разводятся? Почему нельзя делать вид, что всё в порядке? Как дети переживают развод? Почему не стоит оставаться в браке только "ради детей"? Что делать, если взрослые в конфликте манипулируют и настраивают ребёнка друг против друга? И как объяснить, что он не виноват в разводе родителей?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребёнком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.
Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.
Как выстроить отношения в семье после развода, слушайте во второй части разговора, который выйдет в следующий вторник. А в вебинаре можно узнать, как ввести нового человека в жизнь своего ребёнка.
3:20 как понять, надо ли сохранять брак или лучше развестись
5:35 почему некоторые даже не пытаются обсудить проблему, а сразу подают на развод
7:00 поможет ли психотерапевт, если пара на грани разрыва
7:50 почему нельзя сохранять брак только ради ребёнка
11:00 как объяснить детям, что они не виноваты в разводе
12:25 как принять факт развода и смириться с решением расстаться
14:00 что происходит с общим имуществом после развода и работает ли брачный контракт в России
16:00 что обязательно нужно сделать, если отец ушёл из семьи и оставил квартиру жене и детям
16:35 как договориться об алиментах
19:15 кто должен решать, с кем останутся дети
20:15 что делать, если взрослые настраивают ребёнка друг против друга
23:35 как сообщить детям, что папа и мама расходятся
24:45 как дети реагируют на развод и какие эмоции испытывают
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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