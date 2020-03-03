Леди Гага раскрыла подробности нового альбома

"Музыка уже однажды исцеляла меня. То же само произошло, когда я работала над новыми записями, — прокомментировала Гага. — Chromatica — это история о выздоровлении, а также о храбрости, если говорить о любви. Я думаю, для того чтобы любить кого-то, надо быть очень смелым".