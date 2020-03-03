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2020-03-03T11:42+0300
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Леди Гага раскрыла подробности нового альбома
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РИА Новости

Леди Гага раскрыла подробности нового альбома

11:42 03.03.2020
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© AP Photo / Theo WargoАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
Американская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
© AP Photo / Theo Wargo
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага раскрыла подробности о ее альбоме Chromatica во время беседы с телеведущим и диджеем Зейном Лоу, сообщает NME.

"Музыка уже однажды исцеляла меня. То же само произошло, когда я работала над новыми записями, — прокомментировала Гага. — Chromatica — это история о выздоровлении, а также о храбрости, если говорить о любви. Я думаю, для того чтобы любить кого-то, надо быть очень смелым".

Известно, что альбом исполнительницы выйдет 10 апреля. В него войдет 16 треков, в том числе Stupid love. На прошлой неделе обладательница премии "Оскар" опубликовала в Сети футуристический клип, в котором пытается восстановить мир между воинствующими племенами.
Предзаказ доступен уже сейчас.
Последний альбом Леди Гаги Joanne был представлен в 2016 году. Он сразу возглавил музыкальный чарт Billboard 200, а в нескольких странах получил золотой и платиновый статус по количеству проданных копий.
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