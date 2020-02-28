Леди Гага представила в Сети клип, снятый полностью на телефон

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага опубликовала на YouTube клип на трек Stupid love, снятый полностью на телефон.

В мире будущего царит хаос. Племена борются за господство. На помощь им приходит Леди Гага, одетая в розовое с ног до головы. Вместе со своей бандой она хочет всех помирить с помощью музыки и танцев.