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2020-02-28T12:44+0300
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Леди Гага представила в Сети клип, снятый полностью на телефон
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РИА Новости

Леди Гага представила в Сети клип, снятый полностью на телефон

12:44 28.02.2020
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага опубликовала на YouTube клип на трек Stupid love, снятый полностью на телефон.
В мире будущего царит хаос. Племена борются за господство. На помощь им приходит Леди Гага, одетая в розовое с ног до головы. Вместе со своей бандой она хочет всех помирить с помощью музыки и танцев.
Песня Stupid love — первый сингл из нового, шестого, студийного альбома певицы. По информации СМИ, он будет называться Chromatica.
Это первая работа обладательницы премии "Оскар" за последние три года с момента выхода пластинки Joanne в 2016 году.
Леди Гага
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В Сети появилась новая песня Леди Гаги
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