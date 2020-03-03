Форум "Здоровое общество" перенесли на 3 июня из-за коронавируса

"В стартовый день Петербургского международного экономического форума, 3 июня 2020 года состоится форум "Здоровое общество", - говорится в сообщении.

Форум является дискуссионной площадкой, посвященной вопросам развития здравоохранения, формирования здорового образа жизни и увеличения продолжительности жизни россиян. Форум проводится при поддержке министерства здравоохранения России и объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций для выстраивания диалога. В 2019 году в работе форума приняли участие 3 тысячи человек, в том числе иностранные делегации из 21 страны.