Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567705237.html
Форум "Здоровое общество" перенесли на 3 июня из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/152101/95/1521019519_0:50:3015:1746_1036x0_80_0_0_6e61f136d9b043bc75663383a9320a37.jpg
РИА Новости

Форум "Здоровое общество" перенесли на 3 июня из-за коронавируса

10:32 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
183
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Форум "Здоровое общество", который должен был пройти 12 февраля в Сочи, перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции на 3 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума, сообщили организаторы форума.
"В стартовый день Петербургского международного экономического форума, 3 июня 2020 года состоится форум "Здоровое общество", - говорится в сообщении.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 09:37
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского форума из-за коронавируса
Форум является дискуссионной площадкой, посвященной вопросам развития здравоохранения, формирования здорового образа жизни и увеличения продолжительности жизни россиян. Форум проводится при поддержке министерства здравоохранения России и объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций для выстраивания диалога. В 2019 году в работе форума приняли участие 3 тысячи человек, в том числе иностранные делегации из 21 страны.
000000
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровьеСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
В Москве открылся сезон работы фонтанов
Лучшим отцам Башкирии вручат награды
Сжигание чучела во время празднования Широкой Масленицы на озере у жилого массива Юго-Западный в городе Новосибирске
В Ленинградской области чучело Масленицы сожгли огнеметом
В лаборатории
Сибирские ученые разработали прототип теста для выявления коронавируса
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве оценили идею снизить НДС или отменить пошлины на лекарства
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
В Петербурге на коронавирус проверяют 26 человек
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Петербургском НИИ сообщили сроки создания вакцины от коронавируса
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Интерьер магазина Красный куб
СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков "Красный куб"
Город Бейрут, Ливан
В Ливане число зараженных коронавирусом достигло 13 человек
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Пассажирский самолет
Эксперт прокомментировал ограничение рейсов между РФ и Южной Кореей
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии оценил ход урегулирования приднестровского конфликта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
Лента новостейМолния