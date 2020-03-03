Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $2,6 млн по делу об имплантах

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Суд в Австралии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить почти 2,6 миллиона долларов трем женщинам по делу о бракованных вагинальных имплантах, сообщает телеканал ABC.
Проблемы компании в связи с бракованными имплантами продолжаются уже несколько лет. В июле 2017 года против нее подали иск более 1,3 тысячи австралийских женщин. Они утверждали, что использование сетчатых и ленточных изделий для лечения гинекологических и урогинекологических проблем привело к неизлечимым травмам. Женщины страдали от недержания, хронических воспалительных реакций, эрозии сеток в органы, инфекции, болей и кровотечения, слабости, повторных операций, а также психологических травм. Компания проиграла этот суд в ноябре прошлого года.
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Во вторник Johnson & Johnson обязали выплатить трем женщинам почти 2,6 миллиона долларов. Суд установил, что Johnson & Johnson проявила "халатность", руководствуясь коммерческими интересами, и не предприняла необходимые или достаточные меры после того, как проблема была обнаружена.
Три женщины, о которых идет речь - Кэтрин Гилл, Даян Доусон и Энн Сандерс - не присутствовали в суде.
Это не первое обвинительное заключение суда против компании Johnson&Johnson за последние несколько лет. Ранее компанию признали причастной к распространению опиоидной эпидемии в ряде американских штатов. Кроме того, национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран. В Филадельфии компанию обязали выплатить 8 миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине, у которого выросла грудь. Это было побочным эффектом приема антипсихотического препарата Risperdal, но об этом его никто не предупреждал.
13 октября 2019, 14:00АкцентыВозможны побочные эффекты: как отсудить у фармгиганта миллиарды?Американец Николас Мюррей отсудил у Johnson & Johnson 8 миллиардов долларов. Он обвинил компанию в том, что та не предупредила о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата. Присяжные встали на сторону Мюррея.