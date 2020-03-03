Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T10:15+0300
https://ria.ru/20200303/1567691661.html
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $2,6 млн по делу об имплантах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:177:3072:1905_1036x0_80_0_0_7bfbec61d907325d52937010b974f986.jpg
РИА Новости

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $2,6 млн по делу об имплантах

10:15 03.03.2020
385
© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mel Evans
Логотип компании Johnson & Johnson. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Суд в Австралии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить почти 2,6 миллиона долларов трем женщинам по делу о бракованных вагинальных имплантах, сообщает телеканал ABC.
Проблемы компании в связи с бракованными имплантами продолжаются уже несколько лет. В июле 2017 года против нее подали иск более 1,3 тысячи австралийских женщин. Они утверждали, что использование сетчатых и ленточных изделий для лечения гинекологических и урогинекологических проблем привело к неизлечимым травмам. Женщины страдали от недержания, хронических воспалительных реакций, эрозии сеток в органы, инфекции, болей и кровотечения, слабости, повторных операций, а также психологических травм. Компания проиграла этот суд в ноябре прошлого года.
Детская присыпка Johnson & Johnson. Архивное фото
21 октября 2017, 07:49
В США отменили решение о выплате $417 миллионов скончавшейся от рака
Во вторник Johnson & Johnson обязали выплатить трем женщинам почти 2,6 миллиона долларов. Суд установил, что Johnson & Johnson проявила "халатность", руководствуясь коммерческими интересами, и не предприняла необходимые или достаточные меры после того, как проблема была обнаружена.
Три женщины, о которых идет речь - Кэтрин Гилл, Даян Доусон и Энн Сандерс - не присутствовали в суде.
Это не первое обвинительное заключение суда против компании Johnson&Johnson за последние несколько лет. Ранее компанию признали причастной к распространению опиоидной эпидемии в ряде американских штатов. Кроме того, национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран. В Филадельфии компанию обязали выплатить 8 миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине, у которого выросла грудь. Это было побочным эффектом приема антипсихотического препарата Risperdal, но об этом его никто не предупреждал.
Продукция компании Johnson & Johnson
13 октября 2019, 14:00Акценты
Возможны побочные эффекты: как отсудить у фармгиганта миллиарды?Американец Николас Мюррей отсудил у Johnson & Johnson 8 миллиардов долларов. Он обвинил компанию в том, что та не предупредила о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата. Присяжные встали на сторону Мюррея.
501000
Обсудить 0
Johnson & JohnsonАвстралияВ мире
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии выявили два случая заражения коронавирусом внутри страны
Автомобиль полиции на Украине
На Украине подросток "вышел на рейс" на угнанной маршрутке
Женщина в маске в центре Милана
ЕК призвала не паниковать из-за ситуации с коронавирусом
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала россиян не верить фейкам о коронавирусе
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
Лента новостейМолния