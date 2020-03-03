Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $2,6 млн по делу об имплантах

Проблемы компании в связи с бракованными имплантами продолжаются уже несколько лет. В июле 2017 года против нее подали иск более 1,3 тысячи австралийских женщин. Они утверждали, что использование сетчатых и ленточных изделий для лечения гинекологических и урогинекологических проблем привело к неизлечимым травмам. Женщины страдали от недержания, хронических воспалительных реакций, эрозии сеток в органы, инфекции, болей и кровотечения, слабости, повторных операций, а также психологических травм. Компания проиграла этот суд в ноябре прошлого года.