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РИА Новости

Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

06:09 09.10.2019 (обновлено: 15:44 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Mark RalstonЗдание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
© AFP 2019 / Mark Ralston
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жюри присяжных в Филадельфии обязало американскую компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации жителю Мэриленда, который подал иск из-за того, что компания не предупреждала о побочных эффектах при применении антипсихотического препарата Risperdal. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Как пишет издание, в иске Николас Мюррей утверждал, что в детстве, с 2003 по 2008 год, принимал препарат Risperdal, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Но у средства проявился побочный эффект: увеличение ткани молочной железы. По мнению истца, компания знала о рисках, но должным образом не уведомила докторов, выписывающих рецепт.
В 2015 году суд присяжных вынес первый вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить истцу 1,75 миллиона долларов, но позже сумму снизили до 680 тысяч. Однако Мюррей подал апелляцию и по новому решению получит восемь миллиардов.
Представители компании заявили, что оспорят решение суда, чтобы "аннулировать этот необоснованный вердикт". Они утверждают, что сумма "абсолютно несоизмерима" с первоначальной компенсационной выплатой в 680 тысяч долларов, и выразили уверенность, что приговор отменят.
Болеутоляющие средства компании Johnson&Johnson в аптеке
2 октября, 04:03РИА Новости
Johnson & Johnson выплатит 20 миллионов долларов из-за "опиоидного кризиса"
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Johnson & JohnsonСШАВ мире
Популярные комментарии
Не ну помогло же лекарство? Судя по тому, что смог отсудить 8 лярдов зелени, от шизофрении не осталось и следа.
9 октября, 06:15
НЕНикита Ермаков
76531000
Грудь есть, борода есть. Что этот мужик переживает. Если петь умеет, то ему дороги открыты
9 октября, 08:47
Константин Е
24630006
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