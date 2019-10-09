Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жюри присяжных в Филадельфии обязало американскую компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации жителю Мэриленда, который подал иск из-за того, что компания не предупреждала о побочных эффектах при применении антипсихотического препарата Risperdal. Об этом сообщает Жюри присяжных в Филадельфии обязало американскую компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации жителю Мэриленда, который подал иск из-за того, что компания не предупреждала о побочных эффектах при применении антипсихотического препарата Risperdal. Об этом сообщает Wall Street Journal

Как пишет издание, в иске Николас Мюррей утверждал, что в детстве, с 2003 по 2008 год, принимал препарат Risperdal, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Но у средства проявился побочный эффект: увеличение ткани молочной железы. По мнению истца, компания знала о рисках, но должным образом не уведомила докторов, выписывающих рецепт.

В 2015 году суд присяжных вынес первый вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить истцу 1,75 миллиона долларов, но позже сумму снизили до 680 тысяч. Однако Мюррей подал апелляцию и по новому решению получит восемь миллиардов.