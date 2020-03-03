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2020-03-03T10:10+0300
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Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочерью
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РИА Новости

Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочерью

10:10 03.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве
Актер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля Вишневый сад на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в инстаграме фотографию с новорожденной дочерью.

"Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя", — написал Козловский.

Вчера его гражданская жена режиссер Ольга Зуева рассказала пользователям соцсети, что они впервые стали родителями (пара вместе с 2015 года). Роды проходили в США.
"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", — сообщила Зуева.
Имя малышки пока не раскрывают.
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