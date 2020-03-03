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В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море
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РИА Новости

В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море

09:39 03.03.2020 (обновлено: 16:14 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОстров Пхукет в Таиланде
Остров Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Остров Пхукет в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 3 мар — РИА Новости. Спасатели острова Пхукет в Таиланде нашли двух россиянок, которых унесло в море на надувных кругах, сообщает интернет-версия газеты Phuket News.
Девушки 25 и 27 лет купались на пляже Карон, и их длительное отсутствие заметил туристический гид. Он обратился в полицию, которая начала спасательную операцию.
Две группы спасателей искали россиянок около часа и в конце концов обнаружили их в трех километрах от берега.
Марию и Ксению доставили на берег, после чего они вернулись в гостиницу в районе пляжа Патонг. Россиянки не пострадали, отмечает издание.
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13 февраля 2019, 08:00Туризм
Убийства, изнасилования, пытки, инфекции. Где опасно отдыхать россиянам
6358721420
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Новости - ТуризмПхукет (остров)ТаиландВ мире
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