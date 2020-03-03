В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море

БАНГКОК, 3 мар — РИА Новости. Спасатели острова Спасатели острова Пхукет Таиланде нашли двух россиянок, которых унесло в море на надувных кругах, сообщает интернет-версия газеты Phuket News

Девушки 25 и 27 лет купались на пляже Карон, и их длительное отсутствие заметил туристический гид. Он обратился в полицию, которая начала спасательную операцию.

Две группы спасателей искали россиянок около часа и в конце концов обнаружили их в трех километрах от берега.