В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море

БАНГКОК, 3 мар — РИА Новости. Спасатели острова Пхукет в Таиланде нашли двух россиянок, которых унесло в море на надувных кругах, сообщает интернет-версия газеты Phuket News.
Девушки 25 и 27 лет купались на пляже Карон, и их длительное отсутствие заметил туристический гид. Он обратился в полицию, которая начала спасательную операцию.
Две группы спасателей искали россиянок около часа и в конце концов обнаружили их в трех километрах от берега.
Марию и Ксению доставили на берег, после чего они вернулись в гостиницу в районе пляжа Патонг. Россиянки не пострадали, отмечает издание.
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