Савичева оценила участие Little Big в Евровидении

Певица отметила, что от группы стоит ожидать на конкурсе "классного шоу".

Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении

Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении

Она добавила, что не слушает подобную музыку, однако группа подкупила ее харизмой и юмором.