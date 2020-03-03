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Культура
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567628676.html
Савичева оценила участие Little Big в Евровидении
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РИА Новости

Савичева оценила участие Little Big в Евровидении

09:06 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
60056
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская певица Юлия Савичева поддержала в твиттере выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении.
Певица отметила, что от группы стоит ожидать на конкурсе "классного шоу".
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вчера, 00:32Культура
Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении
Она добавила, что не слушает подобную музыку, однако группа подкупила ее харизмой и юмором.

"Они встряхнут Евровидение по полной!"

Певица Юлия Савичева
Юлия Савичева
певица
О том, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме, стало известно накануне вечером. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, которые получили право на его проведение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
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Вы согласны с решением отправить группу Little Big на Евровидение?
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КультураРоссийская Федерация (Россия)Евровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigШоу-бизнесЮлия СавичеваРоттердамНидерландыTwitter
Популярные комментарии
Этот позор отправляют с одной целью, НЕ победить. Иначе привезли бы победу и проводи опять этот дорогой концерт.
3 марта, 09:15
КМКостя Магомедов
392837046
изощренная месть России Евровидению, получите чего заслуживаете - и так вам и надо
3 марта, 09:49
Extended Mi
792810012
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