Савичева оценила участие Little Big в Евровидении

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская певица Юлия Савичева поддержала в твиттере выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении.
Певица отметила, что от группы стоит ожидать на конкурсе "классного шоу".
Она добавила, что не слушает подобную музыку, однако группа подкупила ее харизмой и юмором.
"Они встряхнут Евровидение по полной!"
О том, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме, стало известно накануне вечером. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, которые получили право на его проведение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
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