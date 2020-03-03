В Москве более 67 тысяч человек прошли бесплатный онкоскрининг

"Участие в акции приняли более 67 тысяч человек — это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Около 1,5 тысячи человек с подозрениями на злокачественное новообразование уже направлены на дополнительные обследования и консультации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.