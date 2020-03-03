В Москве более 67 тысяч человек прошли бесплатный онкоскрининг

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 67 тысяч человек приняли участие в акции по проведению бесплатного онкосрининга в Москве, из них почти 1,5 тысячи отправлены на дополнительную диагностику, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака. Ее провели 8, 9, 15, 16 и 29 февраля в 50 поликлиниках и 16 филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии.
"Участие в акции приняли более 67 тысяч человек — это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Около 1,5 тысячи человек с подозрениями на злокачественное новообразование уже направлены на дополнительные обследования и консультации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что самыми популярными обследования стали диагностика молочной железы, шейки матки и легких.
"Маммографию и УЗИ молочных желез прошли более 24 тысяч женщин. Также было востребовано цитологическое исследование мазка шейки матки: анализы сдали почти 23 тысячи женщин. Флюорографию, рентгенографию и низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки сделали более 22 тысяч человек", - добавляется в сообщении.
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