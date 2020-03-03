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В Амурской области появился новый природный парк
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РИА Новости

В Амурской области появился новый природный парк

08:22 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкТайга в Амурской области
Тайга в Амурской области
© РИА Новости
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Тайга в Амурской области . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 мар – РИА Новости. Новая особо охраняемая природная территория - Центр охраны природы "Зейский" - создана в Амурской области на площади более 3,6 тысячи гектаров, сообщает во вторник Амурский филиал WWF России.
"Накануне Всемирного дня дикой природы (отмечается 3 марта - Прим. ред.) в Амурской области при поддержке WWF России создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) — Центр охраны природы "Зейский"… Она расположена на площади чуть более 3600 гектаров на территории Благовещенского и Свободненского районов области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что постановление о создании нового природного парка подписал 27 февраля губернатор Амурской области Василий Орлов. Постановление придало юридический статус центру охраны природы "Зейский", который существует с 2010 года. Центр занимается экологическим просвещением и развитием экотуризма. Около 100 гектаров его территории занимает вольер для полувольного содержания диких животных — лосей, кабанов, косуль, изюбрей. Все они еще детенышами попали к людям и утратили способность жить в дикой природе.
"Несмотря на относительно небольшие размеры, природный парк имеет существенное значение как часть сети особо охраняемых природных территорий, сберегающих коренные сосново-дубовые леса правобережья реки Зея… Наиболее крупные массивы их сохраняются на территории заказников "Иверский" и "Благовещенский". Новый природный парк, на территории которого участки этого типа леса относительно мало нарушены, стал третьим звеном этой системы", — приводятся в сообщении слова координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Юрия Гафарова.
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Сообщается, что помощь WWF в создании парка заключалась в проведении натурных обследований территории и подготовке документов. В 2020 году фонд окажет поддержку парку в приобретении техники высокой проходимости для охраны территорий, проведении противопожарных мероприятий и подкормке животных.
Также отмечается, что в области сейчас более 4 миллионов гектаров ООПТ, из них за четверть века 2,3 миллиона гектаров создано при поддержке WWF. В этом году, который объявлен Всемирным годом журавля, планируется придать статус федерального заказнику "Ганукан", расширить территорию Норского заповедника и начать работу над созданием новых природных территорий для сохранения мест обитания журавлей и дальневосточных аистов.
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Российская Федерация (Россия)Василий ОрловВсемирный фонд дикой природыАмурская областьОбщество
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