В Амурской области появился новый природный парк

ХАБАРОВСК, 3 мар – РИА Новости. Новая особо охраняемая природная территория - Центр охраны природы "Зейский" - создана в Новая особо охраняемая природная территория - Центр охраны природы "Зейский" - создана в Амурской области на площади более 3,6 тысячи гектаров, сообщает во вторник Амурский филиал WWF России.

"Накануне Всемирного дня дикой природы (отмечается 3 марта - Прим. ред.) в Амурской области при поддержке WWF России создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) — Центр охраны природы "Зейский"… Она расположена на площади чуть более 3600 гектаров на территории Благовещенского и Свободненского районов области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление о создании нового природного парка подписал 27 февраля губернатор Амурской области Василий Орлов. Постановление придало юридический статус центру охраны природы "Зейский", который существует с 2010 года. Центр занимается экологическим просвещением и развитием экотуризма. Около 100 гектаров его территории занимает вольер для полувольного содержания диких животных — лосей, кабанов, косуль, изюбрей. Все они еще детенышами попали к людям и утратили способность жить в дикой природе.

"Несмотря на относительно небольшие размеры, природный парк имеет существенное значение как часть сети особо охраняемых природных территорий, сберегающих коренные сосново-дубовые леса правобережья реки Зея… Наиболее крупные массивы их сохраняются на территории заказников "Иверский" и "Благовещенский". Новый природный парк, на территории которого участки этого типа леса относительно мало нарушены, стал третьим звеном этой системы", — приводятся в сообщении слова координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Юрия Гафарова.

Сообщается, что помощь WWF в создании парка заключалась в проведении натурных обследований территории и подготовке документов. В 2020 году фонд окажет поддержку парку в приобретении техники высокой проходимости для охраны территорий, проведении противопожарных мероприятий и подкормке животных.