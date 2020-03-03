На Камчатке госпитализировали приехавшую из Кореи женщину

"Что касается четвертой пациентки, то она вернулась из Пусана с симптомами вирусной инфекции, была госпитализирована по всем правилам, в соответствии с приказом о мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Ее состояние удовлетворительное", - приводит пресс-служба слова главного врача Центра СПИД Ирины Давудовой.

В свою очередь, министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина напомнила, что взятые пробы биоматериала исследуются в региональных лабораториях, а также одновременно направляются в НИЦ "Вектор" в город Новосибирск.

"В Камчатском крае работает штаб по предотвращению проникновения пациентов с коронавирусной инфекцией, выполняется ряд рекомендаций, в том числе проводятся карантинные мероприятия за лицами, которые прибыли из районов, где зафиксированы случаи коронавируса. На сегодняшний день в крае таких 49 пациентов. Некоторые из них уже прошли карантин и признаны абсолютно здоровыми, 27 человек еще находятся под динамическим наблюдением. На сегодняшний день случаев коронавируса на Камчатке не зафиксировано", - цитирует пресс-служба Сорокину.