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В Бишкеке возросло количество пострадавших в массовых беспорядках
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РИА Новости

В Бишкеке возросло количество пострадавших в массовых беспорядках

07:44 03.03.2020 (обновлено: 08:45 03.03.2020)
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© РИА Новости / Табылды КадырбековСотрудники милиции Киргизии во время акции протеста оппозиции в Бишкеке
Сотрудники милиции Киргизии во время акции протеста оппозиции в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Сотрудники милиции Киргизии во время акции протеста оппозиции в Бишкеке
БИШКЕК, 3 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в массовых беспорядках в Бишкеке увеличилось до 22 человек, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава Киргизии.
"Всего в организации здравоохранения города Бишкека за медицинской помощью самообращением обратились 22 человека (3 гражданских, 19 сотрудников силовых структур)", - заявил представитель минздрава. Ранее сообщалось о 19 пострадавших - 18 милиционерах и одной девушке, получившей ранение резиновой пулей.
По данным ведомства, из 22 человек 21 после оказания первой помощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший, сотрудник милиции с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника госпитализирован в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Его состояние также оценивается, как удовлетворительное.
В понедельник около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, и правоохранители начали разгон. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга.
Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.
Кадры столкновения митингующих с милицией в Бишкеке
2 марта, 17:40
В МВД Киргизии объяснили разгон митинга сторонников экс-депутата
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Садыр ЖапаровМВД КиргизииБишкекКиргизияВ мире
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Кадры столкновения митингующих с милицией в Бишкеке
В Киргизии начались столкновения митингующих с милицией
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