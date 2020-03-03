В Бишкеке возросло количество пострадавших в массовых беспорядках

"Всего в организации здравоохранения города Бишкека за медицинской помощью самообращением обратились 22 человека (3 гражданских, 19 сотрудников силовых структур)", - заявил представитель минздрава. Ранее сообщалось о 19 пострадавших - 18 милиционерах и одной девушке, получившей ранение резиновой пулей.

По данным ведомства, из 22 человек 21 после оказания первой помощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший, сотрудник милиции с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника госпитализирован в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Его состояние также оценивается, как удовлетворительное.