В Бишкеке возросло количество пострадавших в массовых беспорядках

БИШКЕК, 3 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в массовых беспорядках в Бишкеке увеличилось до 22 человек, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава Киргизии.
"Всего в организации здравоохранения города Бишкека за медицинской помощью самообращением обратились 22 человека (3 гражданских, 19 сотрудников силовых структур)", - заявил представитель минздрава. Ранее сообщалось о 19 пострадавших - 18 милиционерах и одной девушке, получившей ранение резиновой пулей.
По данным ведомства, из 22 человек 21 после оказания первой помощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший, сотрудник милиции с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника госпитализирован в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Его состояние также оценивается, как удовлетворительное.
В понедельник около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, и правоохранители начали разгон. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга.
Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.