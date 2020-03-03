Премьер Британии рассказал, как надо мыть руки

ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник представит план правительства по борьбе с коронавирусом, а пока напоминает, как именно надо мыть руки.

На этой неделе стартует масштабная информационная кампания для населения, цель которой – объяснить, как можно помешать распространению вируса.

"С высокой долей вероятности коронавирус в ближайшие дни и недели распространится еще шире, и именно поэтому мы предпринимаем все возможные меры подготовки. Мы согласовали план, который я сегодня изложу в деталях, так что, если вирус распространится, мы будем готовы предпринять все необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых людей", - говорится в заявлении Джонсона.

"Но мы можем продолжать делать то, что в наших силах, для борьбы с вирусом – мыть руки с водой и мылом столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть "С днем рождения тебя", - напомнил премьер.

В ближайшее время правительство обещает подготовить и опубликовать новый законопроект, который даст кабмину все необходимые инструменты для борьбы с коронавирусом. Основные пункты, которые лягут в основу законопроекта, уже недавно озвучил Минздрав: в каждом министерстве появится ответственный за координацию усилий в этом направлении, будут выделены средства на информационную кампанию, заседания чрезвычайного правительственного комитета будут проводиться чаще, будет создан правительственный центр управления.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.