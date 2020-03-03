В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков

БИШКЕК, 3 мар - РИА Новости. Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
В понедельник около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова, который получил 11 лет за захват заложников. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, и правоохранители начали разгон. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга.
"Всего в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии обратились 18 сотрудников правоохранительных органов", - заявил представитель пресс-службы.
По данным Минздрава, у всех пострадавших - ушибы мягких тканей. После получения медицинской помощи они отправились домой.
Суд в Киргизии ранее приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.