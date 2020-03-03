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2020-03-03T06:53+0300
https://ria.ru/20200303/1567551703.html
В Кузбассе начнется слушание третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"
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РИА Новости

В Кузбассе начнется слушание третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

06:53 03.03.2020
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© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области Демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
Демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 мар - РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в отношении чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение в эксплуатацию ТЦ, начнется во вторник в Центральном суде Кемерово, сообщается на сайте суда.
Как следует из картотеки дел, уголовное дело поступило в суд 26 февраля 2020 года, дело будет рассматривать судья И. М. Иванова.
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Как сообщили РИА Новости в суде, предварительное слушание по делу будет закрытым. На нем решат вопрос по мере пресечения, назначат дату первого судебного заседания рассмотрения дела по существу, а также рассмотрят ходатайства, если они поступят.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в "Зимней вишне" – теперь в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
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По данным ведомства, Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
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Также в ходе следствия установлено, что в марте 2014 года Комкова получила вознаграждение в виде автомобиля. Взамен она утвердила акт о вводе в эксплуатацию построенного без проведения технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в городе Междуреченске.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
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Пожар в торговом центре в КемеровоГенеральная прокуратура РФКемеровоКемеровская областьПроисшествия
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