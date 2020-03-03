В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек

СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 600 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4 812, число погибших достигло 28 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 26 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
По данным KCDC на 00.00 (18.00 понедельника мск) из числа новых случаев 519 обнаружены в городе Тэгу, еще 61 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. С 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), когда было зарегистрировано 4 212 зараженных, их число выросло на 600 человек. Скончались всего 28 человек, выздоровели еще три человека, число выписанных составляет 34 человека. Анализы еще 35 555 человек в работе.
Общее число зараженных к Сеуле достигло 98, в Тэгу 3,6 тысячи человек; 658 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 94 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 90 случаев.
По данным министерства обороны, среди зараженных 31 военнослужащий.