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2020-03-03T04:31+0300
https://ria.ru/20200303/1567470615.html
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции
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РИА Новости

В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции

04:31 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКонституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
Конституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Документ, занимающий 24 страницы, внесен ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основной закон.
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Суть поправок

Президент, в частности, предлагает сделать русский язык государственным языком в России как язык государствообразующего народа.
Кроме того, предлагается указать в Основном законе, что Россия является правопреемником Советского Союза.
Также в Конституции предлагается зафиксировать, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, "передавших нам идеалы и веру в Бога".
В предлагаемых поправках есть положение, запрещающее отчуждение территории страны.
Также вносится поправка, определяющая брак как союза мужчины и женщины.
Кроме того, Путин предлагает закрепить в Основном законе индексацию пенсий не реже одного раза в год.
Подчеркивается, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная соцподдержка граждан, а также проведение индексации социальных пособий и других социальных выплат.
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График рассмотрения

Второе чтение законопроекта о поправках в Госдуме запланировано на десятое марта, в третьем — на 11 марта.
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что верхняя палата может рассмотреть поправки в Конституцию на внеочередном заседании 14 марта, в случае если будет принято решение о его проведении и если к 11 марта Госдума не успеет принять закон о поправках в третьем чтении.
Ранее председатель конституционного комитета палаты Андрей Клишас сообщал, что сенаторы могут рассмотреть поправки на очередном заседании 11 марта, если к тому моменту закон будет принят депутатами во втором и третьем чтении.
Первый замруководителя бюджетного комитета Сергей Рябухин сообщал, что Совфед 14 марта может провести внеочередное пленарное заседание для внесения поправок в федеральный бюджет текущего года, но окончательного решения пока нет.
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Поправки в Конституцию

Путин в конце января внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Предлагаемые изменения направлены на развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата уже поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса была создана рабочую группу. Путин сообщал, что она получила порядка 900 предложений.
Президент поручил ЦИК организовать подготовку к голосованию.
В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет объявлен нерабочим.
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Конституция РФВячеслав ТимченкоГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
а если я не верю в бога? получается не все пункты конституции распространяются а меня.
3 марта, 05:09
Сергей Бабин
1400147
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