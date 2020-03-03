В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.

Документ, занимающий 24 страницы, внесен ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основной закон.

Суть поправок

Президент, в частности, предлагает сделать русский язык государственным языком в России как язык государствообразующего народа.

Кроме того, предлагается указать в Основном законе, что Россия является правопреемником Советского Союза.

Также в Конституции предлагается зафиксировать, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, "передавших нам идеалы и веру в Бога".

В предлагаемых поправках есть положение, запрещающее отчуждение территории страны.

Также вносится поправка, определяющая брак как союза мужчины и женщины.

Кроме того, Путин предлагает закрепить в Основном законе индексацию пенсий не реже одного раза в год.

Подчеркивается, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная соцподдержка граждан, а также проведение индексации социальных пособий и других социальных выплат.

График рассмотрения

Второе чтение законопроекта о поправках в Госдуме запланировано на десятое марта, в третьем — на 11 марта.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что верхняя палата может рассмотреть поправки в Конституцию на внеочередном заседании 14 марта, в случае если будет принято решение о его проведении и если к 11 марта Госдума не успеет принять закон о поправках в третьем чтении.

Ранее председатель конституционного комитета палаты Андрей Клишас сообщал, что сенаторы могут рассмотреть поправки на очередном заседании 11 марта, если к тому моменту закон будет принят депутатами во втором и третьем чтении.

Первый замруководителя бюджетного комитета Сергей Рябухин сообщал, что Совфед 14 марта может провести внеочередное пленарное заседание для внесения поправок в федеральный бюджет текущего года, но окончательного решения пока нет.

Поправки в Конституцию

Путин в конце января внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Предлагаемые изменения направлены на развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата уже поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса была создана рабочую группу. Путин сообщал, что она получила порядка 900 предложений.

Президент поручил ЦИК организовать подготовку к голосованию.