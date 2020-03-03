РЖД ввели скидки до 25% к тарифу на экспорт энергетического угля

По его словам, в рамках взаимодействия РЖД с угольными компаниями и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым удалось достичь договоренностей о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры.
"ОАО "РЖД" приняты решения о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок из основных угледобывающих регионов России до конца 2020 года. Понижающий коэффициент будет действовать на перевозки, осуществленные с 1 марта по 31 декабря 2020 года", - сказал представитель компании.
В частности, в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3000 километров будет скидка 12,8%.
Скидка в направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов с Китаем – Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос составит 25% при расстоянии перевозки до 3000 километров и 12,8% при расстоянии перевозки свыше 3000 километров.
"В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами", - отметил собеседник СМИ.
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