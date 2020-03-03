РЖД ввели скидки до 25% к тарифу на экспорт энергетического угля

"ОАО "РЖД" приняты решения о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок из основных угледобывающих регионов России до конца 2020 года. Понижающий коэффициент будет действовать на перевозки, осуществленные с 1 марта по 31 декабря 2020 года", - сказал представитель компании.