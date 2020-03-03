Эксперт оценил перспективы предстоящей встречи Путина и Эрдогана

ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время встречи в Москве 5 марта будут вынуждены найти компромисс по ситуации в сирийском Идлибе, но он будет невыгоден для Анкары, считает заместитель директора Франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган планирует нанести визит в РФ 5 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.
По словам Деланоэ, у Турции плохие отношения с Францией, сложные с США, "катастрофические" с Евросоюзом. В НАТО Турция находится в меньшинстве, отметил он.
"В конечном итоге Турция достаточно изолирована. А Россия - на своих условиях и в своей манере - склонна говорить с ней", - сказал Деланоэ в ходе конференции на тему: "Возвращение России на Ближний Восток: что дальше?"
Эксперт предполагает, что до 5 марта ситуация в Идлибе вряд ли успокоится.
"По моему мнению, они (президенты РФ и Турции) будут вынуждены найти компромисс. И этот компромисс будет невыгоден для Турции, поскольку... она не находится в сильной позиции на этой территории", - сказал Деланоэ.
"Турция даже пыталась привлечь Францию и Германию к переговорам в противовес России. На что Россия, конечно, сказала "нет", потому что с точки зрения Москвы это было бы подарком для Франции и Германии", - добавил он.
Турция также пытается спровоцировать более сильную реакцию западных стран, открывая свои границы с ЕС для тысяч беженцев, отметил он.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе