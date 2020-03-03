Британия хочет к июлю договориться с ЕС об эквивалентности на финрынке

ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания намерена к концу июня согласовать с ЕС оценки принципа эквивалентности на финансовом рынке и двустороннего доступа на рынки друг друга в соответствие с ранее намеченным дедлайном, сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак в письме, адресованном зампреду Еврокомиссии Валдису Домбровскису.

По мнению британского министра, в настоящее время нет препятствий для достижения предварительного соглашения по сотрудничеству на финансовых рынках по принципу эквивалентности.

"Я не вижу причин, по которым мы не можем достичь исчерпывающих положительных результатов к июньскому сроку", - отметил он, напомнив, что обе стороны ранее установили указанный дедлайн по переговорам и договорились приступить к работе, как только Британия покинет ЕС.

"Великобритания намерена соблюсти этот дедлайн, и мы готовы совместно работать в следующие несколько месяцев, чтобы мы все смогли это сделать", - написал Сунак.

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что хочет добиться свободного доступа британских финансовых компаний на финансовый рынок ЕС по принципу эквивалентности, который действует в настоящее время. Это означает, что британским финкомпаниям можно будет не открывать "дочки" в ЕС, чтобы вести свою деятельности на рынках Евросоюза после окончания переходного периода по Brexit.

Однако в феврале главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что Британии не следует питать иллюзий по поводу свободного доступа к финансовым услугам, так как "общей, глобальной или постоянной эквивалентности финансовых услуг не будет".