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2020-03-03T01:56+0300
https://ria.ru/20200303/1567353018.html
Британия хочет к июлю договориться с ЕС об эквивалентности на финрынке
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РИА Новости

Британия хочет к июлю договориться с ЕС об эквивалентности на финрынке

01:56 03.03.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания намерена к концу июня согласовать с ЕС оценки принципа эквивалентности на финансовом рынке и двустороннего доступа на рынки друг друга в соответствие с ранее намеченным дедлайном, сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак в письме, адресованном зампреду Еврокомиссии Валдису Домбровскису.
По мнению британского министра, в настоящее время нет препятствий для достижения предварительного соглашения по сотрудничеству на финансовых рынках по принципу эквивалентности.
"Я не вижу причин, по которым мы не можем достичь исчерпывающих положительных результатов к июньскому сроку", - отметил он, напомнив, что обе стороны ранее установили указанный дедлайн по переговорам и договорились приступить к работе, как только Британия покинет ЕС.
"Великобритания намерена соблюсти этот дедлайн, и мы готовы совместно работать в следующие несколько месяцев, чтобы мы все смогли это сделать", - написал Сунак.
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Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что хочет добиться свободного доступа британских финансовых компаний на финансовый рынок ЕС по принципу эквивалентности, который действует в настоящее время. Это означает, что британским финкомпаниям можно будет не открывать "дочки" в ЕС, чтобы вести свою деятельности на рынках Евросоюза после окончания переходного периода по Brexit.
Однако в феврале главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что Британии не следует питать иллюзий по поводу свободного доступа к финансовым услугам, так как "общей, глобальной или постоянной эквивалентности финансовых услуг не будет".
Великобритания 1 февраля покинула ЕС, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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