Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев

АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по телефону канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости соблюдения международных обязательств и справедливого распределения ответственности за проблему беженцев, сообщила администрация турецкого лидера.
"Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев. Президент отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев", - говорится в сообщении.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Ранее Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансовой помощи в рамках миграционной сделки.