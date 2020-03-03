Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев

"Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев. Президент отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев", - говорится в сообщении.